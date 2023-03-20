За останні кілька місяців молодий хайролер Костя "Kostya Jock" вражає своїми результатами. У грудні 21-річний львів'янин вперше виграв трофей міжнародного рівня. Разом із чемпіонським перснем WSOP Circuit хлопець отримав 58 566 доларів.

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На початку цього року українець оформив бест-кеш в онлайні. "Kostya Jock" пробився за фінальний стіл найпопулярнішого хайролерського турніру Super Millions. "Бронза" принесла молодому хлопцеві рекордні 942 500 доларів. Український гравець набув неабиякої впевненості та продовжує здобувати нові перемоги.

Перстень WSOP Circuit / телеграм-канал "Kostya_Jock"

Просто на своєму стримі "Kostya Jock" у прямому етері виграв турнір Masters Bounty Spring, який проходив у межах серії WSOP Circuit. У події з бай-іном 320 доларів було зроблено 2 011 входів. За фінальний стіл вийшли одразу троє представників України.

Першим покинув фіналістів відомий український регуляр Андрій Держипільський. Гравець з ніком "PRAYER1" посів 3 місце, а найкращий результат показав "Kostya Jock", який зібрав майже всі нокаути за фінальним столом. Загальний приз за перемогу у турнірі склав 62 077 доларів.