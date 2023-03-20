За последние несколько месяцев молодой хайроллер Костя "Kostya Jock" добился невероятных результатов. В декабре 21-летний игрок впервые получил трофей международного уровня. Вместе с чемпионским перстнем WSOP Circuit украинец заработал 58 566 долларов.

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В начале этого года львовянин оформил бест-кэш в онлайне. "Kostya Jock" пробился за финальный стол самого популярного хайроллерского турнира Super Millions. "Бронза" принесла молодому парню рекордные 942 500 долларов. Украинец обрёл необходимую уверенность на хайроллерском уровне и продолжает побеждать.

Перстень WSOP Circuit / телеграм-канал "Kostya_Jock"

На своём стриме в прямом эфире "Kostya Jock" выиграл турнир Masters Bounty Spring, проходивший в рамках серии WSOP Circuit. В событии с бай-ином 320 долларов было сделано 2 011 входов. За финальным столом оказались сразу трое украинцев.

Первым покинул финалистов известный украинский регуляр Андрей Держипильский. Игрок с ником "PRAYER1" занял 3 место, а лучший результат показал "Kostya Jock", собравший почти все нокауты за финальным столом. Общий приз за победу в турнире составил 62 077 долларов.