Бет Холл снималась во многих сериалах, самыми известными из которых являются "Доктор Хаус", "Мамаша" и "Безумцы". Теперь американская актриса вписала своё имя в историю покера, получив чемпионский перстень WSOP Circuit.

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Однодневный турнир с бай-ином 400 долларов проходил в казино Parkwest Bicycle в Лос-Анджелесе. Всего было зафиксировано 166 входов. Среди всех претендентов на трофей лучшей стала именно Бет Холл. Вместе с перстнем актриса выиграла 13 885 долларов.

Бет Холл с перстнем WSOP Circuit / Фото из её твиттера

Бет Холл увлекалась покером ещё в юности, играя в основном дома со своими родственниками. За годы учёбы в колледже интерес к игре сохранился. Когда покер начали транслировать по телевидению, девушка решила попробовать свои силы в официальном турнире.

Мне очень нравилось, как по телевизору транслировали турниры с закрытыми картами. Мы сами могли анализировать действия игроков. Постепенно я изучила все нюансы Безлимитного Холдема и начала играть турниры, – рассказала Бет Холл.

За последние 15 лет Бет Холл выиграла в живых турнирах почти 100 000 долларов. На сайте Hendon Mob у нее значится 35 попаданий в призы. Но это первая полноценная покерная победа в карьере, однако не самый большой выигрыш. В 2016 году она показала невероятный результат в крупном турнире, где принимало участие 9 807 игроков.

Тогда Бет Холл финишировала на 14 месте, за которое получила 24 000 долларов. Благодаря победе на WSOP Circuit актриса также получила билет в специальный фриролл Tournament of Champions с призовым фондом 1 000 000 долларов. Это событие состоится летом в рамках Мировой серии покера.