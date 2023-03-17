Костя "Kostya Jock" – пример молодого покериста, который за 3 года сумел пройти путь от любителя до профессионала. Его первым наставником в покере был отец. Парень быстро добился невероятного прогресса, выиграв за последний год в онлайне более 250 000 долларов.

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21-летний игрок часто проводит сборы и помогает украинской армии в своём телеграм-канале. Накануне очередного турнира молодой покерист пообещал, что в случае успеха пожертвует все выигранные средства на нужды украинцев.

Так и вышло. В онлайн-событии за 1 000 евро Костя "Kostya Jock" обыграл поле из 47 игроков. Парень сдержал своё слово и отправил около 15 000 евро трём организациям: ВО "Зграя", благотворительному фонду Сергея Притулы и благотворительному фонду "Повернись живим".

Я очень доволен, что передам такую сумму на помощь в столь важное для Украины время, – написал покерист у себя в телеграм-канале.