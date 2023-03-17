Костя "Kostya Jock" – приклад молодого покериста, який всього за 3 роки зумів пройти шлях від аматора до професіонала. Його першим наставником у покері був батько. Хлопець досяг неймовірного прогресу, вигравши в онлайні за останній рік понад 250 000 доларів.

До теми У Голлівуді відбудеться благодійний покерний турнір на підтримку України

21-річний гравець часто допомагає українській армії та влаштовує збори у своєму телеграм-каналі. Напередодні чергового турніру він пообіцяв, що у разі успіху пожертвує всі виграні кошти на потреби українців.

Так і сталося. В онлайн-події з бай-іном 1 000 євро Костя "Kostya Jock" обіграв поле з 47 гравців. Хлопець стримав своє слово та відправив 15 000 євро організаціям ВО "Зграя", благодійному фонду Сергія Притули та благодійному фонду "Повернись живим".

Я дуже задоволений, що передам таку суму для допомоги у важливий для України час, – написав Костянтин у своєму телеграм-каналі.