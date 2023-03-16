Фонд Hard Rock Heals Foundation заснований у 2016 році з метою об'єднати благодійні зусилля задля досягнення однієї спільної мети – зробити світ кращим. У партнерстві з іншими організаціями фонд влаштує гала-концерт у квітні на підтримку України.

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Також у межах заходу відбудеться благодійний покерний турнір із внеском 200 доларів та гарантованим призовим фондом 10 000 доларів. Змагання відбудуться 8 квітня у відомому комплексі Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

Наша мета – допомогти тисячам українцям, зокрема дітям та сім'ям, які були поранені, переміщені чи серйозно постраждали у фінансовому становищі. Також ми хочемо допомогти українцям, які втратили близьких через цю жахливу війну, – заявив генеральний директор Seminole Gaming Джим Аллен.

На сайті фонду вказано, що почесним гостем гала-концерту стане чемпіон Олімпійських ігор, член Міжнародної зали боксерської слави та дворазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Сам концерт відбудеться 22 квітня.