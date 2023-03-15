Наприкінці минулого року Ольга Єрмольчева посіла 2 місце у престижному жіночому турнірі WPT Ladies Championship, заробивши 70 000 доларів призових. У березні організатори World Poker Tour анонсували розширення сітки жіночих турнірів, а також запустили спецпроєкт.

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Щодня з 8 березня на ресурсах WPT відбуваються трансляції жіночих турнірів, останнім з яких стане WPT Ladies Championship-2022, де боротиметься українська покеристка. Вже незабаром глядачі з усього світу зможуть помилуватися грою Ольги Єрмольчевої за фінальним столом.

Хедз-ап турніру WPT Ladies Championship / Фото worldpokertour.com

У 2023 році фестиваль WPT відвідає понад 10 країн світу. У списку Камбоджа, Індія, В'єтнам, Тайвань, Австралія, Словаччина, Іспанія та інші. За словами віцепрезидентки WPT Анжеліки Хейл, жіночі турніри будуть проводитися на кожній зупинці покерного туру, а окрасою стане найбільший фінал у Лас-Вегасі наприкінці року.