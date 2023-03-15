В конце прошлого года Ольга Ермольчева заняла 2 место в престижном женском турнире WPT Ladies Championship, заработав тогда 70 000 долларов призовых. В марте организаторы World Poker Tour объявили о расширении сетки женских турниров в новом сезоне, а также запустили интересный спецпроект.

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Каждый день, начиная с 8 марта, на каналах WPT идут трансляции женских турниров, заключительным из которых станет WPT Ladies Championship-2022. Именно там будет бороться Ольга Ермольчева. Уже в скором времени зрители со всего мира смогут полюбоваться игрой украинской покеристки за финальным столом.

Хедз-ап турнира WPT Ladies Championship / Фото worldpokertour.com

В 2023 году WPT посетит более 10 стран мира. В списке Камбоджа, Индия, Вьетнам, Тайвань, Австралия, Словакия, Испания и другие. По словам вице-президента WPT Анжелики Хейл, женские турниры теперь будут проводиться на каждом этапе покерного тура, а украшением всего года станет самый масштабный финал в Лас-Вегасе.