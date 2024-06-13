Більшість професійних гравців у покер ідуть до цього усю свою кар’єру і часто не досягають мети. А от Айвану Бентону виграти браслет WSOP вдалось уже у першому в його житті турнірі, який зіграв на головному покерному фестивалі планети.

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Як зізнався Бентон, покером цікавиться лише трохи більше року, а до Лас-Вегаса з Луїзіани приїхав радше заради експерименту, ніж заробити грошей. Але довелось на кілька днів затриматись.

Я тут з п’ятниці, приїхав якраз перед турніром Mystery Millions, а у понеділок уже збирався додому. Але старт серії пішов не за планом. Я припустився кількох прорахунків із банкролом і вирішив, що не варто поспішати із поверненням. Спробую зіграти у цей турнір і воно було того варте. Сподіваюсь, дружина тепер більше не лютуватиме,

- розповідає Айван Бентон.

Для того, щоб "замолити гріхи" у американця є серйозний аргумент – він перетворив 1 500 доларів на 412 484 баксів і здобув, як каже чемпіон, фінансову незалежність. В турнірі Freezeout No-Limit Hold'em Бентон переграв 2 316 суперників і приміряв свій перший золотий браслет.



Айван Бентон / Фото PokerNews

Спочивати на лаврах аматор, утім, не поспішає. Тепер має змогу зіграти ще у кількох турнірах і не пробачить собі, якщо не інвестує 10 000 доларів у Головну подію, яка стартує 3-го липня.

Нік Шульман в режимі "боса" виграв свій п’ятий браслет WSOP

Американський покерист зірвав наразі найбільший куш на цьогорічній Світовій серії покеру. Шульман познущався над суперниками за фінальним столом турніру з бай-іном 25 000 доларів.