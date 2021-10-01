Минулого року до "Зали слави" ввели покериста Хака Сіда, який завоював титул чемпіона світу з покеру в 1996 році. В 2021-му, вважають експерти, переможе уже не гравець, а один із представників покерного менеджменту.

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Головним фаворитом називають виконавчого тур-директора Світового покерного туру Мета Севіджа. Американця вважають одним із головних покерних новаторів, що стосується змін до правил турнірів. Мет Севідж / WPT

Конкуренція у Севіджа дуже серйозна, що не ім’я – зірка покеру: Патрік Антоніус, Кріс Фергюсон, Антоніо Есфандіарі, Майк Матусов. До речі, саме останнього називають головним претендентом на "Залу Слави" від гравців. "The Mouth" виграв за кар’єру 4 браслети WSOP і має чималу фанатську групу підтримки. Майк Матусов / PokerNews

А саме вболівальники будуть вершити долю претендентів на першому етапі відбору. Власне, голосування уже стартувало на сайті Світової серії покеру і буде тривати до 14 жовтня.