Свій високий клас в рамках престижних українських серій продовжує демонструвати відомий регуляр Стас Галатенко. "shrekpoker" на Кубку України править балом в турнірах з Омахи.

Читайте також: PokerMatch оголосив команду Майстрів для битви на Кубку України

Стас виграв два із трьох івентів цього різновиду покеру, поповнивши власну колекцію трофеїв кубками Одеси та Житомира. Завдяки двом перемогам, "shrekpoker91" заробив 63 тисячі гривень і очолив лідерборд "Турніроманії", де додатково розігрують 300 000 гривень.

Ще одним мульчемпіоном на старті Кубка України зумів стати гравець із ніком "borsalino", який не мав рівних в турнірі Кубка Одеси із OFC (30 752 гривень призових), і в івенті з 5-карточної Омахи в рамках Кубка Дніпра (26 858 гривень)

А от наразі найбільш вагомий приз серії – 123 669 гривень – дістався гравцю із ніком "winning1211". Киянин пожинав лаври в найбільш масовому турнірі – Кубку Житомира із Безлімітного Холдему. Спортсмени зробили 1502 входів і підняли призовий фонд до 1 128 600 гривень.

Нагоду перевершити це досягнення покеристи отримають в суботу, на Кубку Запоріжжя із мільйоном гривень гарантії. Загалом, впродовж цього тижня відбудеться ще 21 титульний турнір Кубка України, де розіграють більше 4 мільйонів гривень призових. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.