В прошлом году в "Зал славы" ввели покериста Хака Сида, который завоевал титул чемпиона мира по покеру в 1996 году. В 2021-м, считают эксперты, победит уже не игрок, а один из представителей покерного менеджмента.

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Главным фаворитом называют исполнительного тур-директора Всемирного покерного тура Мэтта Сэвиджа. Американца считают одним из главных покерных новаторов, что касается изменений в правилах турниров.

Мэтт Сэвидж / WPT

Конкуренция в Сэвиджа очень серьезная, что не имя – звезда покера: Патрик Антониус, Крис Фергюсон, Антонио Эсфандиари, Майк Матусов. Кстати, именно последнего называют главным претендентом на "Зал Славы" от игроков. "The Mouth" выиграл в карьере 4 браслета WSOP и имеет большую фанатскую группу поддержки. Майк Матусов / PokerNews

А именно болельщики будут вершить судьбу претендентов на первом этапе отбора. Собственно, голосование уже стартовало на сайте Мировой серии покера и будет длиться до 14 октября.