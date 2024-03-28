Поєднати приємне з корисним вирішив популярний покерний стрімер з України Іраклій Chufffa. Гравець зізнався, що незадоволений тим, як нині виглядає його життя, тож вирішив змінити це з допомогою челенджу.

До теми "Глядачі просто зі мною фліртували": чарівна шахістка підкорює світ покеру розумом і не тільки

У важких періодах є користь, ти можеш зупинитися, зробити переоцінку, проаналізувати і вирішити що робити далі. Я не все можу контролювати в життя, але є речі які мені точно по зубах. І моїм першим кроком стане 100-денний челендж, який я назвав 100=10-10. Суть цього челенджу привчитися до дисципліни і витримки, роблячи щодня маленькі кроки до своєї цілі,

– пише Chufffa у своєму Телеграм-каналі.

Мета Іраклія за 100 днів заробити грою у покер 10 тисяч доларів і при цьому скинути 10 кілограмів зайвої ваги. Аби добитися цілей, покерист розробив для себе майже покрокову інструкцію.

Головне в таких речах, не зробити старт супер важким, від чого ризик закинути все тільки зростає. Тому я почну з відносно простих речей: підйом 7:30 (першу годину без соцмереж), 1 година спорту (зараз це 5-6 км на доріжці, далі будемо додавати), здорове харчування (чітміл раз в тиждень), 30 хвилин праці над грою (перегляд вебінарів), 30 хвилин читання книги і, звісно, катка,

– розповів покерист.

За 100 днів Іраклій планує відіграти 2000 турнірів. Поки за спиною 64 і мінус у 667 доларів. Втім, це лише початок челенджу.

Український десант у Чехії

Покерист з України Сергій Карпус став чемпіоном Головної події серії Dach Masters Poker Open, що завершилася у чеському Розвадові. Сергій заробив майже 50 тисяч євро призових.