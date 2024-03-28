Совместить приятное с полезным решил популярный покерный стример из Украины Ираклий Chufffa. Игрок признался, что недоволен тем, как сейчас выглядит его жизнь, поэтому решил изменить это с помощью челленджа.

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В тяжелых периодах есть польза, ты можешь остановиться, сделать переоценку, проанализировать и решить что делать дальше. Я не все могу контролировать в жизни, но есть вещи которые мне точно по зубам. И моим первым шагом станет 100-дневный челлендж, который я назвал 100=10-10. Суть этого челленджа приучиться к дисциплине и выдержке, делая ежедневно маленькие шаги к своей цели,

– пишет Chufffa в своем Телеграмм-канале.

Цель Ираклия за 100 дней заработать игрой в покер 10 тысяч долларов и при этом сбросить 10 килограммов лишнего веса. Чтобы добиться целей, покерист разработал для себя почти пошаговую инструкцию.

Главное в таких вещах, не сделать старт супер тяжелым, от чего риск забросить все только возрастает. Поэтому я начну с относительно простых вещей: подъем 7:30 (первый час без соцсетей), 1 час спорта (сейчас это 5-6 км на дорожке, дальше будем добавлять), здоровое питание (читмил раз в неделю), 30 минут работы над игрой (просмотр вебинаров), 30 минут чтения книги и, конечно, катка,

– рассказал покерист.

За 100 дней Ираклий планирует отыграть 2000 турниров. Пока за спиной 64 и минус в 667 долларов. Впрочем, это только начало челленджа.

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