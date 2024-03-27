Безумовно найкращий результат з наших земляків продемонстрував Сергій Карпус. Йому вдалося стати чемпіоном Головної події серії.

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Main Event з бай-іном 300 євро і гарантією 300 тисяч зібрав 777 входів. Після кількох днів боротьби сформувався повністю інтернаціональний фінальний стіл, найсильнішим за яким виявився саме українець. У хедз-апі Карпус розібрався з представником Німеччини Юліаном Шильдом і поклав до кишені 48 400 євро призових. Крім того, Сергієві дістався квиток на Main Event WSOPE, вартістю понад 10 тисяч євро.



Результати фінального столу Main Event / Cardmates

Для Карпуса ця фіналка стала вже другою в Розвадові. У змаганнях з Омахи представник синьо-жовтого прапора фінішував четвертим, за що отримав 1 116 євро.

Щодо інших українських успіхів на Dach Masters Poker Open, то одразу за двома фінальними столами вдалося побувати і Борису Шкляру. У турнірі Turbo Morning Bounty він здобув перемогу, заробивши 3 100 євро, а в Masters High Roller потрапив до п’ятірки фіналістів, що вирішила поділити призові. Тут Борисові дісталося 5 646 євро.

Майже мільйон доларів за одну роздачу

Відомий покерсит Нік Ейрбол виграв один з найбільших банків в історії покеру – 974 тисячі доларів. Сталося це під час чергового епізоду популярного шоу High Stakes Poker.