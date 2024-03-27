Безумовно найкращий результат з наших земляків продемонстрував Сергій Карпус. Йому вдалося стати чемпіоном Головної події серії.

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Main Event з бай-іном 300 євро і гарантією 300 тисяч зібрав 777 входів. Після кількох днів боротьби сформувався повністю інтернаціональний фінальний стіл, найсильнішим за яким виявився саме українець. У хедз-апі Карпус розібрався з представником Німеччини Юліаном Шильдом і поклав до кишені 48 400 євро призових. Крім того, Сергієві дістався квиток на Main Event WSOPE, вартістю понад 10 тисяч євро.

Результати фінального столу Main Event
Результати фінального столу Main Event / Cardmates

Для Карпуса ця фіналка стала вже другою в Розвадові. У змаганнях з Омахи представник синьо-жовтого прапора фінішував четвертим, за що отримав 1 116 євро.

Щодо інших українських успіхів на Dach Masters Poker Open, то одразу за двома фінальними столами вдалося побувати і Борису Шкляру. У турнірі Turbo Morning Bounty він здобув перемогу, заробивши 3 100 євро, а в Masters High Roller потрапив до п’ятірки фіналістів, що вирішила поділити призові. Тут Борисові дісталося 5 646 євро.

Майже мільйон доларів за одну роздачу

Відомий покерсит Нік Ейрбол виграв один з найбільших банків в історії покеру – 974 тисячі доларів. Сталося це під час чергового епізоду популярного шоу High Stakes Poker.