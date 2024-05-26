Логічне мислення

Гальфонд наголошує, що послідовні, аргументовані думки дозволяють правильно приймати рішення. Навичка читати руки опонентів – це дедуктивна логіка. Складний спот на рівері вирішується відмотуванням у голові усієї роздачі назад і звуженням діапазону опонента залежно від його дій на всіх вулицях. Усі експлойти побудовані на логіці, зокрема, неінтуїтивній.

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Конкуренція – ваше все

Без змагального духу у покері нікуди. Філ звертає увагу на те, що багато покерних професіоналів перебувають у чудовій фізичній формі чи взагалі є колишніми спортсмени. Патрік Антоніус, Дойл Брансон, Джейсон Кун, Алекс Фоксен, Кріс Брюєр. І американець має на увазі не лише активні види спорту – у покері безліч людей з бекграундом шахів, кіберспорту чи навіть Magic the Gathering.

Пристрасть

Кар'єра покер-про – це вічний стрес, дуже довгі робочі дні та непередбачуваний дохід.

Без величезної любові до гри та її вивчення усе це не складеться. Я пам'ятаю, як у перші роки покер був буквально моїм життям. Я або грав, або займався теорією, або обговорював роздачі з іншими регулярами. Саме ті роки були найважливішими на шляху до найвищих лімітів,

– згадує Філ.

Усвідомлюйте все, що відбувається

Стати елітним гравцем неможливо, не залатавши дірки у стратегії. Йдеться не лише власне про гру, але й можливі проблеми з ментальним здоров’ям, дисципліною, способом життя. Щоб розв'язати ці труднощі, треба спершу визнати, що вони є. Уміння шукати недоліки опонентів починається з глибокого розуміння власної гри.

Нарешті затягнув SCOOP

Український покерист Костянтин Kostya_Jock Гольський після кількох фінальних столів нарешті зумів перемогти на турнірі у рамках престижної серії SCOOP. Це успіх приніс Кості понад 11 тисяч доларів.