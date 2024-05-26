Логическое мышление

Гальфонд отмечает, что последовательные, аргументированные мысли позволяют правильно принимать решения. Навык читать руки оппонентов – это дедуктивная логика. Сложный спот на ривере решается отматыванием в голове всей раздачи назад и сужением диапазона оппонента в зависимости от его действий на всех улицах. Все эксплойты построены на логике, в том числе, неинтуитивной.

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Конкуренция – ваше все

Без соревновательного духа в покере никуда. Фил обращает внимание на то, что многие покерные профессионалы находятся в отличной физической форме или вообще являются бывшими спортсменами. Патрик Антониус, Дойл Брансон, Джейсон Кун, Алекс Фоксен, Крис Брюер. И американец имеет в виду не только активные виды спорта – в покере множество людей с бэкграундом шахмат, киберспорта или даже Magic the Gathering.

Страсть

Карьера покер-про – это вечный стресс, очень длинные рабочие дни и непредсказуемый доход.

Без огромной любви к игре и ее изучения все это не сложится. Я помню, как в первые годы покер был буквально моей жизнью. Я или играл, или занимался теорией, или обсуждал раздачи с другими регулярами. Именно те годы были самыми важными на пути к самым высоким лимитам,

– вспоминает Фил.

Осознавайте все, что происходит

Стать элитным игроком невозможно, не залатав дыры в стратегии. Речь идет не только собственно об игре, но и возможные проблемы с ментальным здоровьем, дисциплиной, образом жизни. Чтобы решить эти трудности, надо сначала признать, что они есть. Умение искать недостатки оппонентов начинается с глубокого понимания собственной игры.

Наконец-то затянул SCOOP

Украинский покерист Константин Kostya_Jock Гольский после нескольких финальных столов наконец-то сумел победить на турнире в рамках престижной серии SCOOP. Это успех принес Косте более 11 тысяч долларов.