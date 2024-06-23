На кону понад 5 мільйонів доларів: Філ Айві полює на 12-й браслет WSOP

У найдорожчому турнірі цьогорічної Світової серії покеру практично лопнув бабл. Серед 14 гравців, які залишились у грі, чимало титулованих знаменитостей.

Найдорожчий турнір WSOP з бай-іном 250 000 доларів зібрав аж 75 входів і солідну гарантію у 18 675 000 доларів. Відтак чемпіон отримає наразі найбільшу виплату на цьогорічній Світовій серії – 5 415 152 доларів.

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Боротьбу за головний приз уже не веде Даніель Негреану. Один із найпопулярніших покеристів планети вилетів незадовго до призової зони на 18-й позиції. Бабл у турнірі ще не лопнув – у зоні ITM є лише 12 місць, наразі двоє зайвих. Найменша виплата – 506 757 доларів.



Даніель Негреану / Фото PokerNews

Потрапити у призи, ба більше зачепитись за другий на цьогорічному WSOP і загалом 12-ий браслет в кар’єрі, не проти Філ Айві. У маститого американця майже 19 великих блайнів і 10 позиція в чип-каунті. На одну сходинку вище розташувався Кріс Ханічен, який також уже результативно вистрелив на цьогорічному WSOP, вигравши турнір по 100 000 доларів.



Адріан Матеос / Фото PokerNews

А от найбільше фішок перед третім днем турніру назбирали Сантош Суварна, у якого майже 50 великих блайндів, та Адріан Матеос – 54 ВБ. Для іспанця, який є власником 4 браслетів WSOP, до таких розкладів не звикати. У 2021 році Матеос уже вигравав турнір з бай-іном 250 000 доларів, і також в рамках Світової серії покеру.

Айві вибив Негреану, але залишився без браслету

Поки чи не найзірковішим турніром WSOP-2024 стали змагання у не надто популярній серед аматорів дисципліні Разз. У битві за браслет зійшлися майже винятково топові професіонали.