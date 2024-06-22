Турнір з бай-іном 10 тисяч доларів зібрав скромні за мірками WSOP 118 входів, однак, рівень зірковості просто зашкалював.

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12 гравців, що пробилися до вирішального третього дня змагань мали у сумі неймовірні 30(!) браслетів WSOP. Навіть у такій компанії виділилися Філ Айві (11 браслетів) та Даніель Негреану (6). За іронією долі канадець вилетів зі змагань саме від руки свого давнього суперника та друга. 11 місце і 21 тисяча доларів для Негреану. Айві, щоправда, після цього теж затримався за столом не надовго – 9 місце і 23 тисяч.

Айві вибив з турніру Негреану: дивіться відео

Цікаво, що попри усю зірковість, у хедз-апі зійшлися двоє гравців, які досі не перемагали на WSOP – поляк Дмитро Урбановіч та американець Джордж Александер. І якщо перший все ж може похвалитися серйозними успіхами (понад 6 мільйонів доларів кар’єрних призових), то про Джорджа раніше чули лише зовсім хардкорні фанати покеру.

Хай там як, саме американцеві судилося вийти переможцем з цієї заруби проти найкращих із найкращих. Нагородою для Александера, окрім браслета, стали 282 тисячі доларів – найбільші призові у кар’єрі.

Успіх української красуні

Відома українська покеристка Ольга Єрмольчева добилася успіху на одному з сайд-івентів WSOP-2024 з бай-іном 400 доларів. Перша сходинка принесла Ользі 17 тисяч доларів призових.