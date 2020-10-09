Майк Постл подав позов до суду Сакраменто. Американський покерист вимагає компенсації від усіх, хто публічно звинувачував його в шахрайстві.

Нагадаємо, Майка підозрювали у "занадто хорошій грі" під час турніру, який транслювали в прямому ефірі. Слідство не змогло довести, що він був у змові з кимось із працівників казино, який, ймовірно, повідомляв Постлу карти, що зараз впадуть на стіл. В результаті Майка виправдали, а його спільник навіть не втратив роботи.

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Таке рішення суду розлютило левову частину покерної спільноти. Чимало людей продовжували публічно звинувачувати американця. Він вирішив, що не збирається безкоштовно слухати про себе всяку гидоту.

Майк спробує виграти ще одну судову справу, яка складається аж зі 165 пунктів. Обвинувачених теж чимало. Це, зокрема, Вероніка Бріл, Джо Інграм, Даніель Негреану, Даг Полк, Філ Гальфонд та навіть декілька ЗМІ.

Найбільші претензії Постл висловлює Вероніці Бріл. Вона від самого початку звинувачувала американця у шахрайстві. Вона продовжує це робити навіть після того, як Майк виграв справу. Дістається від Вероніки і ймовірному співучаснику Постла.

Цікаво, що Майк вимагає суду присяжних. Постл певен, що через наклеп він втратив репутацію і тепер не може забезпечити себе. Тому вимагає фінансову компенсацію. Але не 330 мільйонів доларів, які повідомляли раніше, а 300 тисяч "баксів" з усіх разом.