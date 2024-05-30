Дружина одного з найталановитіших покеристів сучасності Філа Гальфонда виклала у своєму Інстаграмі фото у розкішній та вельми відвертій червоній сукні. У руках Фара тримає червовий роял-флеш.

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WSOP-2024 уже стартує, а єдине, що я зробила для підготовки – ця фотосесія. Пам’ятаю, що роял-флеш – це найкраща можлива комбінація. Тож просто постараюся зібрати кілька таких. Згодиться будь-яка масть! Ну доообре, піду подивлюся кілька відео від Run it Once,

– підписала покеристка свою ефектну світлину.

Фара, звісно, жартує. Вона в курсі не лише усіх комбінацій покеру, але й більшості нюансів гри, які недоступні пересічним покеристам. Завершивши кар’єру акторки, вона встигла стати дуже успішною за кеш-столами, чому неабияк посприяв шлюб із Філом Гальфондом – засновником згаданої в дописі школи покеру Run it Once. Коли ж у пари народився син Спенсер, Фара почала приділяти більше уваги турнірам, які для неї виявилися не такими виснажливими як кеш.

Тепер же, коли Спенсер досягнув шкільного віку, Фара може ще більше поринути в улюблену гру. Покеристка налаштована зіграти чимало турнірів WSOP-2024. Світова серія уже стартувала і триватиме у Лас-Вегасі аж до 17 липня.

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