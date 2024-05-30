Жена одного из самых талантливых покеристов современности Фила Гальфонда опубликовала в своем Инстаграме фото в роскошном и весьма откровенном красном платье. В руках Фара держит червовый роял-флеш.

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WSOP-2024 уже стартует, а единственное, что я сделала для подготовки – эта фотосессия. Помню, что роял-флеш – это лучшая возможная комбинация. Так что просто постараюсь собрать несколько таких. Сгодится любая масть! Ну хорошооо, пойду посмотрю несколько видео от Run it Once,

– подписала покеристка свою эффектную фотографию.

Фара, конечно, шутит. Она в курсе не только всех комбинаций покера, но и большинства нюансов игры, которые недоступны рядовым покеристам. Завершив карьеру актрисы, она успела стать очень успешной за кэш-столами, чему изрядно поспособствовал брак с Филом Гальфондом – основателем упомянутой в посте школы покера Run it Once. Когда же у пары родился сын Спенсер, Фара начала уделять больше внимания турнирам, которые для нее оказались не такими изнурительными как кэш.

Теперь же, когда Спенсер достиг школьного возраста, Фара может еще больше погрузиться в любимую игру. Покеристка настроена сыграть немало турниров WSOP-2024. Мировая серия уже стартовала и продлится в Лас-Вегасе до 17 июля.

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