Діджеї також грають в покер: кумир мільйонів вступив у Global Poker Celebrity Challenge

Легендарний продюсер DJ Khaled, скориставшись прикладом знаменитих спортсменів, сяде за овальний стіл в рамках покерного проекту, де зможуть проявити себе навіть звичайні аматори. Global Poker Celebrity Challenge переслідує й благодійну мету.

DJ Khaled – не лише американський діджей, музичний продюсер і хіп-хоп виконавець. Медійна селебреті ще й полюбляє грати в покер і популяризує інтелектуальний вид спорту в рамках Global Poker Celebrity Challenge.

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З 31 жовтня по 7 листопада DJ Khaled продовжить справу 23-разового олімпійського чемпіона Майкла Фелпса та баскетболістів із NBA Пола Джорджа і Карла-Ентоні Таунса. Музикант кине виклик гравцям-кваліфаєрам, які пройшовши сито відбору, отримали шанс позмагатися із зірковим учасником челенджу. Гравці, зокрема і аматори, боротимуться за частку призового фонду, ексклюзивний подарунок від Global Poker, підписаний діджеєм, і місце у фіналі DJ Khaled Celebrity Challenge.



DJ Khaled / Фото PokerNews

Крім того музикант зустрінеться в хед-апі із баскетболістом Полом Джорджем, а переможець двобою задонатить 10 000 доларів у благодійну організацію.



DJ Khaled / Фото PokerNews

Вже не можу дочекатися, щоб зіграти з усіма хлопцями. Для нас дуже важливо допомагати іншим вчитися та розвиватися і підтримувати тих, хто захоплюється покером. Мені подобається, що ми можемо зробити це заради доброї справи у цьому челенджі, – розповів DJ Khaled.