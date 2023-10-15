Найбільш титулований олімпієць в історії Майкл Фелпс демонструватиме свою покерну майстерність у Global Poker Celebrity Challenge.
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З 16 по 29 жовтня Фелпс кине виклик гравцям-кваліфаєрам, які пройшовши сито відбору, отримали шанс позмагатися із зіркою спорту. Загалом відбудеться 8 кваліфікаційних турнірів Michael Phelps Sweeps Coin. Гравці боротимуться за частку призового фонду, ексклюзивний подарунок від Global Poker, підписаний Майклом Фелпсом, і місце у фіналі Michael Phelps Celebrity Challenge.
Michael Phelps Celebrity Challenge / Фото Cardplayer
Крім 23-разового олімпійського чемпіона у зірковому покерному шоу беруть участь баскетболісти із NBA Пол Джордж та Карл-Ентоні Таунс, а також легендарний музичний продюсер DJ Khaled. Саме з останнім Майкл Фелпс в рамках челенджу зійдеться у хедз-ап битві. Переможець матиме можливість пожертвувати 10 000 доларів на благодійну організацію за власний вибором.
Майкл Фелпс / Фото PokerNews