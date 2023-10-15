Самый титулованный олимпиец в истории Майкл Фелпс будет демонстрировать свое покерное мастерство в Global Poker Celebrity Challenge.

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С 16 по 29 октября Фелпс бросит вызов игрокам-квалифайерам, которые, пройдя сито отбора, получили шанс посоревноваться со звездой спорта. В общей сложности состоится 8 квалификационных турниров Michael Phelps Sweeps Coin. Игроки будут бороться за часть призового фонда, эксклюзивный подарок от Global Poker, подписанный Майклом Фелпсом, и место в финале Michael Phelps Celebrity Challenge.



Michael Phelps Celebrity Challenge / Фото Cardplayer

Кроме 23-разового олимпийского чемпиона в звездном покерном шоу принимают участие баскетболисты NBA Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс, а также легендарный музыкальный продюсер DJ Khaled. Именно с последним Майкл Фелпс в рамках челленджа сойдется в хедз-ап битве. Победитель получит возможность пожертвовать 10 000 долларов на благотворительную организацию по собственному выбору.



Майкл Фелпс / Фото PokerNews