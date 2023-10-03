Звезде НБА Карлу-Энтони Таунс пришлось покинуть баскетбольный паркет и сесть за покерный стол. Тяжелый форвард клуба "Миннесота" – следующий участник Global Poker Celebrity Challenge, звездного шоу, в котором любители и профессионалы могут сыграть в покер с настоящими селебрити.

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Global Poker Celebrity Challenge / Фото PokerNews

С 3 по 15 октября Таунс в компании восьми квалифаеров, игроков, прошедших сито отбора, устроят интеллектуальную битву за овальным столом. Лучший в этом противостоянии, как и победители других трех челленджей, выйдет в гранд финала, где к Карлу Энтони присоединятся другие звездные участники шоу – баскетболист Пол Джордж, 23-кратный олимпийский чемпион пловец Майкл Фелпс и легендарный продюсер DJ Khaled.

Покер не только дает возможность хорошо провести время с друзьями, здесь присутствует соревновательная составляющая, как в баскетболе, обеспечивающая приток адреналина. Здесь нужно принимать быстрые решения и внимательно следить за всем, что происходит за столом», – говорит Карл Энтони Таунс.



Карл-Энтони Таунс / Фото PokerNews



Майкл Фелпс / Фото wsop.com

На что баскетболист способен в интеллектуальной игре, будет демонстрировать, в частности, в хедз-ап матче с Майклом Фелпсом, который, выйдя на спортивную пенсию, активно прокачивает свои покерные умения. Победитель этого противостояния задонится 10 000 долларов на благотворительность.