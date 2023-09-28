Перший в історії Global Poker Celebrity Challenge проводиться з 18 вересня по 13 листопада. У цьому шоу любителі та професіонали можуть зіграти у покер із зірками світового рівня. Учасниками проєкту стали справжні селебріті: для кожного з них проводиться окремий відбірковий етап.

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Завершилися кваліфікаційні змагання Paul George Celebrity Campaign, які визначили суперників для суперзірки НБА Пола Джоржда. Останнім учасником фіналу став відомий стрімер Кіт Бекер, який виборов путівку в прямому етері. Тепер 8 переможців відбору зіграють у покер із Джорджем у фіналі.

Paul George Celebrity Campaign / Фото PokerNews

Найсильніший вийде у гранд-фінал, що відбудеться 12 листопада. Там зустрінуться переможці усіх 4 зіркових фіналів Global Poker Celebrity Challenges. Також знаменитості проведуть між собою окремий фінал Celebrity Campaign 13 листопада. Вони пожертвують гроші на благодійність.

Гравець "Лос-Анджелес Кліпперс" Пол Джордж зазначив, що планує підтримати американську кардіологічну асоціацію, яка займає особливе місце у його житті. Коли він був дитиною, його мати перенесла інсульт і лікувалася у цій клініці. Свої кошти він направить туди.