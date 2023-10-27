Майкл Фелпс, 23-кратний олімпійський чемпіон з плавання, уже не перший рік освоює покерну професію. Зокрема, зараз американець бере участь у Global Poker Celebrity Challenge – проекті, де з іншими зірками дає шанс проявити себе аматорам і збирає кошти на благодійність. Як прийшов за овальний стіл зірковий спортсмен розповів у інтерв’ю.

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Коли ви уперше почали грати в покер і що викликало інтерес до гри?

Здається, я почав грати у старшій школі, ми збирались із друзями і влаштовували невеличкі покерні турніри. Потім почали збиратись більш регулярно. Ще тоді я намагався грати нестандартно, застосовувати різні стратегії. Я і тепер постійно вчусь, працюю над собою і це саме те, що подобається мені в покері.



Майкл Фелпс грає в покер з друзями / Фото Global Poker

Проти кого з відомих покеристів чи знаменитостей грали раніше і з ким би хотіли зустрітися в майбутньому?

О, я грав проти багатьох відомих покеристів. Але почну з відповіді на друге запитання. Напевно не хотів би зустрітись з Філом Айві. Зіграти проти нього було б дуже круто, але я відчуваю, що був би надзвичайно переляканим. Адже він, безсумнівно, один із найкращих і суттєво вирізняється на фоні усіх тих опонентів, з якими доводилось зустрітись за покерним столом. А я грав з багатьма достойними, за винятком гравців-суперхайролерів. Якось, пам’ятаю, пересікся на WSOP із Ванессою Селбст, вона сиділа ліворуч від мене. І я ніколи не почувався таким розгубленим за покерним столом. Мені здавалося, що вона залізла мені у мозок і в мене просто немає шансів.



Майкл Фелпс за грою в покер / Фото PokerNews

Помітно, що у вас є велика пристрасть до покеру. Як він сприяє вашому загальному добробуту, чи покращує ваше життя розумово, соціально та емоційно?

Покер це насамперед про концентрацію. Адже, якщо ви у грі, а мозок десь в іншому місці, дуже легко щось проґавити і надати супернику суттєву перевагу, що може коштувати, зокрема, грошей. Тому для мене гра, це як й інші заняття – гольф, плавання, робота у тренажерці – усьому потрібно віддаватись повністю. Інакше і тисячі зіграних рук і великий багаж досвіду не допоможуть. Лише повна віддача дозволяє вам бути найкращою версією самого себе. Це я прагну робити щомиті, особливо зараз, коли маю трьох дітей і вже не є професійним спортсменом. У мене все ще багато мотивації і цілей.



Майкл Фелпс / Фото Eurosport