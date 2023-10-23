Футбольна зірка Неймар нещодавно зазнав важкої травми на своїй основній роботі. Нападник "Аль-Хіляля" та збірної Бразилії порвав передню хрестоподібну зв’язку коліна і вибув з гри щонайменше на 7 місяців. Не біда, Неймару є чим зайнятись.

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Футболіст вже кілька років освоює професію покериста і демонструє непогані успіхи. Днями Неймар посів друге місце в онлайн-турнірі за 5 200 доларів Titans Event. Судячи з назви, подія приваблює, насамперед, регулярів-хайролерів, відтак опоненти у Неймара були серйозні. За фіналкою, скажімо, футболіст залишив за спиною маститих Бена Ролле і Крістіана Рудольфа і не впорався лише із Домінікасом Міколатісом із Литви. Приз для чемпіона – 91 663 доларів, зірка футболу отримав 66 056 призових.



Неймар за грою в покер / Фото Cardplayer

Якщо відверто, для Неймара – це не гроші, адже за контрактом із клубом із Саудівської Аравії, бразилець гарантовано заробить 300 000 000 доларів за два сезони. Та, зрештою, футболіст не приховує, грає в покер не заради фінансової вигоди, для нього у пріоритеті змагальна складова і трофеї.