Диджеи также играют в покер: кумир миллионов вступил в Global Poker Celebrity Challenge

Легендарный продюсер DJ Khaled, воспользовавшись примером знаменитых спортсменов, сядет за овальный стол в рамках покерного проекта, где смогут проявить себя даже обычные любители. Global Poker Celebrity Challenge преследует и благотворительную цель.

DJ Khaled – не только американский диджей, музыкальный продюсер и хип-хоп исполнитель. Селебрити еще и любит играть в покер и популяризирует интеллектуальный вид спорта в рамках Global Poker Celebrity Challenge.

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С 31 октября по 7 ноября DJ Khaled продолжит дело 23-разового олимпийского чемпиона Майкла Фелпса и баскетболистов из NBA Пола Джорджа и Карла-Энтони Таунса. Музыкант бросит вызов игрокам-квалифайерам, которые пройдя сито отбора, получили шанс посоревноваться со звездным участником челленджа. Игроки, в том числе любители, будут бороться за долю призового фонда, эксклюзивный подарок от Global Poker, подписанный диджеем, и место в финале DJ Khaled Celebrity Challenge.



DJ Khaled / Фото PokerNews

Кроме того, музыкант встретится в хед-апе с баскетболистом Полом Джорджем, а победитель поединка задонатит 10 000 долларов в благотворительную организацию.



DJ Khaled / Фото PokerNews

Уже не могу дождаться, чтобы сыграть со всеми ребятами. Для нас очень важно помогать другим учиться и развиваться и поддерживать тех, кто увлекается покером. Мне нравится, что мы можем сделать это ради хорошего дела в этом челендже, – рассказал DJ Khaled.