Даніель Негреану, схоже, наскиглив собі той довгоочікуваний апстрік. Програвши минулоріч понад 2 мільйони доларів, канадський профі встиг суттєво відігратись за неповні три місяці 2024-го.

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Свій другий в сезоні трофей Негреану оформив також в рамках серії PokerGO Tour, цього разу в турнірі з Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 5 100 доларів. На шляху до титулу канадець здолав поле із 118 входів, продемонструвавши круту, динамічну гру.



Даніель Негреану / Фото PokerGO

На старті фінального столу Даніель був чип-лідером і залишався на верхівці цип-каунту левову частку заключної фази турніру. Лідерство Негреану суттєво похитнулось хіба що у хедз-апі, коли Ануж Агарваль перехопив ініціативу у співвідношенні 2:1. Канадець, утім, швидко камбекнув і довів справу до перемоги.

Вартість другого титулу Негреану у цьому році – 147 500 доларів. У 2024-му Даня назбирав уже близько мільйона доларів призових. З такими темпами є всі шанси зіграти рік у солідний плюс і реабілітуватись за минулорічні невдачі.



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