На початку 2024 року Корнут оголосив про те, що бере паузу в живій грі. Як з’ясувалося нещодавно, зовсім від покеру американець на цей час не відсторонився.

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Натомість разом з іншим зірковим гравцем Алексом Фоксеном він працював над створення нового навчального курсу для школи покеру Chip Leader Coaching. Кажуть, головна мета програми – показати чіткий шлях до виграшу чемпіонського браслета Світової серії (WSOP).

Хай там як, за час підготовки курсу Ченс, вочевидь, лише прокачав власні і без того солідні навички. Корнут виграв вже перший свій турнір після паузи – хедз-ап чемпіонат з бай-іном 10 тисяч доларів у рамках серії Seminole Hard Rock Poker Showdown. У фіналі він переграв Скотта Бамштайна і заробив 133 тисяч доларів призових. Віцечемпіону дісталося удвічі менше.

Що відомо про Ченса Корнута Ченс Корнут – професійний американський покерист, який за кар’єру виграв понад 15 мільйонів доларів лише в живих турнірах. В активі Корнута також три браслети WSOP (2010, 2018, 2021).

Інструкція з заробітку мільйонів

Зірковий покерист Філ Гальфонд поділився кількома порадами, що допомогли йому не лише добитися серйозно успіху, але й навчили, як правильно розпоряджатися фінансами, щоб не залишитися з порожніми кишенями.