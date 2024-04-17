В начале 2024 года Корнут объявил о том, что берет паузу в живой игре. Как выяснилось недавно, совсем от покера американец на это время не отстранился.

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Зато вместе с другим звездным игроком Алексом Фоксеном он работал над созданием нового учебного курса для школы покера Chip Leader Coaching. Говорят, главная цель программы – показать четкий путь к выигрышу чемпионского браслета Мировой серии (WSOP).

Как бы там ни было, за время подготовки курса Ченс, очевидно, только прокачал собственные и без того солидные навыки. Корнут выиграл уже первый свой турнир после паузы – хедз-ап чемпионат с бай-ином 10 тысяч долларов в рамках серии Seminole Hard Rock Poker Showdown. В финале он переиграл Скотта Бамштайна и заработал 133 тысяч долларов призовых. Вице-чемпиону досталось вдвое меньше.

Что известно о Ченсе Корнуте Ченс Корнут – профессиональный американский покерист, который за карьеру выиграл более 15 миллионов долларов только в живых турнирах. В активе Корнута также три браслета WSOP (2010, 2018, 2021).

Инструкция по заработку миллионов

Звездный покерист Фил Гальфонд поделился несколькими советами, которые помогли ему не только добиться серьезно успеха, но и научили, как правильно распоряжаться финансами, чтобы не остаться с пустыми карманами.