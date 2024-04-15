Вміння керувати фінансами

Я ніколи не вмів правильно користуватися грошима. Усі мої здобутки сформувалися через навичку банкрол-менеджменту. У покері я мріяв грати високі ліміти, тож я гріндив блайнди 5/10 доларів тільки заради того, щоб взяти 50 тисяч і спустити їх за столами 50/100. Потім я починав з самого початку, щоб спробувати ще раз. Я це робив просто тому, що це було весело і мотивувало мене.

До теми "Перемога над ворогом": мегазбір від зіркових покеристів на потреби Сил оборони

Заснування Run it Once

Пройшло приблизно 11 років, як я створив покерну школу Run it Once. Я відчував, що ми можемо зробити топову школу і все вийшло. Вона одразу стала успішною. Наступні 5 років я не лише заробляв за столами, а ще й школа гроші приносила. Ідеально! Здавалося б, живи та радій, можна було досить швидко забезпечити себе до кінця днів.

Завжди хочеться більшого

Як кожній людині, мені хотілося досягати все кращих результатів у плані фінансів. Всі гроші інвестував в інші бізнеси. За 11 років гри і заробітків зі школи кишені все одно залишились порожніми через вклад у різноманітні проєкти. Я все витратив на розвиток інших проєктів, більшість з яких збанкрутували. Ба більше, я кілька разів дуже сильно ризикував. Так сильно, що мало не залишився без грошей взагалі. Попри успішну кар'єру гравця та популярну школу покеру.



Філ Гальфонд / Інстаграм-сторінка Філа Гальфонда

У чому полягала проблема?

Усвідомити її допоміг мій ментал-коуч та друг Еліот Ро. Я грав у покер та займався бізнесом із тими ж установками, які у мене сформувалися у 19 років. Не думав про те, що таке гроші, як їх використовувати та примножувати. Моїм основним бажанням було ставати все успішнішим та успішнішим. Гнався за мільйонами та не розумів, навіщо вони мені.

Завжди є вихід

Як я розв'язав свою проблему? Сів і розписав, яким хочу бачити своє життя за 10 років, що треба зробити, щоб цього досягти. Ось яка вправа мені допомагала вже неодноразово. Нижче буде 8 категорій. Виберіть 4 найважливіші. І уявіть, який би ви хотіли, щоб ці сфери вашого життя мали вигляд через 10 років та що потрібно скоригувати, щоб стати на цей шлях.

– Фінанси (дохід, заощадження, виплата боргів)

– Кар'єра (робота, досягнення)

– Відносини (сім'я, друзі, друга половинка)

– Особистий розвиток (проєкти, знання)

– Користь суспільству (бажання щось змінити глобально)

– Розваги (хобі, подорожі)

– Фізичне та ментальне здоров'я.

Розташуйте їх у порядку значущості, та подумайте, чи ви витрачаєте сили та час на пріоритетні пункти.

Як це допомогло Гальфонду?

Більшість життя я просто біг заради того, щоб бігти, а не, щоб опинитися в якійсь конкретній точці. Усі хочуть бути багатими, здоровими та щасливими! Проте, замість того, щоб якось дійти до цього, зариваються у щоденній рутині. Щоб кудись приїхати, краще все ж таки включити GPS, інакше можна так і кататися колами.

Негреану знову за крок від перемоги

Зірковий Даніель Негреану посів другу сходинку престижного турніру серії PGT у Лас-Вегасі та заробив понад 150 тисяч доларів. На четвертому місці Негреану вибив уродженку України Вікторію Лівшіц.