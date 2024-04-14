Відповідну подію анонсував відомий стрімер, а віднедавна і чемпіон України з покеру Костянтин Kostya_Jock Гольський.
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Мета аукціону – закрити збір "Перемога над ворогом", в рамках якого покеристи збирають кошти на спецзасоби, автівки, дрони та іншу техніку для підрозділів ГУР, ССО, СБУ, Контррозвідки та інших. На цю мить зібрано понад 2 мільйони гривень із трьох запланованих.
З-поміж іншого серед лотів аукціону будуть:
- Тренування від Івана LuckyDreamer Боженко;
- Кубок EPT за перемогу на серії в Празі;
- Прапор України з підписом Буданова;
- Футболка з серії EPT Paris з автографами легендарних покеристів від Михайла Гутого;
- Тренування від Андрія Любовецького;
- Форма збірної України зі спортивного покеру (дизайн 2022/2023).
Подія стартує вже у вівторок, 16-го квітня о 17:00 за Києвом. Під час стріму всі охочі зможуть зробити свої ставки та безпосередньо докластися до допомоги нашим захисникам на фронті. Пряма трансляція аукціону відбуватиметься на каналах Kostya_Jock у Twitch та YouTube.
Лист у минуле
Зірковий покерист Даніель Негреану написав листа собі молодому, де розповів про усі труднощі, що стоятимуть на шляху до успішної кар’єри та мільйонів доларів призових.