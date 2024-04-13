Негреану народився в Торонто у 1974 році і, як більшість канадських хлопчаків, мрія стати хокеїстом, а ще актором. Втім, у підсумку справою його життя став покер.

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Тобі може здатися, що це простий спосіб заробляти на життя, але це не зовсім так. На цьому шляху тебе спіткають випробування, труднощі, ти дізнаєшся, що таке невпевненість в собі. Все це стане перевіркою твоєї стійкості, але я знаю, хто ти, і знаю, що ти впораєшся,

– пише Негреану в листі до себе молодого.

Канадець також наголошує, що варто обережніше обирати коло спілкування, адже після перших успіхів навколо з’явиться чимало, яких цікавитимуть лише гроші. Водночас Даніель зізнається, що він і сам не раз опинявся "на нулі" та змушений був позичати гроші. Але закликає свою молоду версію завжди тримати слово, адже репутація – чи не найголовніше, що є в покериста.

Як тільки ти нарешті зробиш собі ім'я і зарекомендуєш себе серед великих, завжди пам'ятай, що знайдуться молодші та голодніші гравці, які працюють над новими стратегіями та технологіями для покращення. Це важливо: я хочу, щоб ти навчався у них. Також все життя тебе недооцінюватимуть. Тобі знову і знову будуть говорити, що ти вже не той... нехай говорять, це підживлює,

– пише Негреану.

За свою кар’єру 49-річний Негреану поки виграв 6 браслетів Світової серії покеру (WSOP) та заробив понад 52 мільйони доларів призових (7-й показник) в історії.

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