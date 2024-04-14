Соответствующее событие анонсировал известный стример, а с недавних пор и чемпион Украины по покеру Константин Kostya_Jock Гольский.

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Цель аукциона – закрыть сбор "Победа над врагом", в рамках которого покеристы собирают деньги на спецсредства, машины, дроны и другую технику для подразделений ГУР, ССО, СБУ, контрразведки и других. На данный момент собрано более 2 миллионов гривен из трех запланированных.

Среди прочего среди лотов аукциона будут:

Тренировка от Ивана LuckyDreamer Боженко;

Кубок EPT за победу на серии в Праге;

Флаг Украины с подписью Буданова;

Футболка из серии EPT Paris с автографами легендарных покеристов от Михаила Гутого;

Тренировка от Андрея Любовецкого;

Форма сборной Украины по спортивному покеру (дизайн 2022/2023).

Событие стартует уже во вторник, 16-го апреля в 17:00 по Киеву. Во время стрима все желающие смогут сделать свои ставки и непосредственно приложиться к помощи нашим защитникам на фронте. Прямая трансляция аукциона будет происходить на каналах Kostya_Jock в Twitch и YouTube.

Письмо в прошлое

Звездный покерист Даниэль Негреану написал письмо себе молодому, где рассказал обо всех трудностях, что будут стоять на пути к успешной карьере и миллионам долларов призовых.