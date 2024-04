Щотижневий елітний турнір GGMillions з бай-іном 10 300 доларів подарував яскраву розв’язку. За фінальним столом зібралась компанія зірок, яких затьмарив Майкл Аддамо.

Австралієць був просто непереможним у виставленнях, а за домінації суперників, ловив потрібні аути на дошці:



• В 9-max приборкав Оле "wizowizo" Шеміона: K3o vs QJs (банк 13 бб)

• У 8-max жертвою Аддамо став Адріан "Amadi_017" Матеос: АА vs 88 (банк 16 бб)

• У 7-max відпочивати пішов Еліот Хадона: QTs vs А8s (банк 14 бб)

• В 6-max Адамо вибив Семюеля "€urop€an" Вусдена: AKо vs КК (банк 88 бб)

• в 5-max жертвою австралійця став Артур "mararthur1" Мартіросян: АТs vs AKo (банк 40 бб)

Насамкінець, за величезної переваги у стеку, Адамо у хедз-апі розібрався з японцем "asunaholic". У вирішальній роздачі в опонента не пройшов блеф із 9-хай – австралієць відбив із третьою парою. Чемпіон забрав 402 500 доларів, відсвяткувавши свою уже сьому перемогу в GGMillions.

Ден Сміт показав, як потрібно грати в покер без карти

Один із найуспішніших офлайн-гравців в історії тріумфував на турнірі серії PGT. За фінальним столом американцю геть не заходила карта, але для такого профі це не проблема.