Покерні товстосуми продовжують мірятись стеками в Лас-Вегасі, де триває престижний фестиваль U.S. Poker Open в рамках туру PGT. В третьому івенті за 10 100 доларів тріумфувала справжня зірка.

До теми Тост - за очередной миллион: Дэн Смит торжествовал на любимой покерной серии

Ден Сміт, який перебуває на п’ятій сходинці All Time Money List із понад 54 мільйонами доларів призових, поклав до кишені ще майже чверть мільйона. На шляху до титулу американець продемонстрував, як потрібно грати в покер, якщо відверто не заходить карта.



Ден Сміт / Фото PGT

За фінальний стіл Сміт вийшов із третім стеком і довго терпляче скидав непотріб у відбій. До слова, на вирішальній стадії Ден вибив лише одного суперника, та й того – у хедз-апі. У битві кікерів А-9 Дена Сміта здолали А-4 Роджера Джонсона. Приз для чемпіона – 235 200 доларів. Раннер-ап отримав – 151 200 баксів.

Майже 4 мільйони доларів: Ден Сміт вперше підкорив "Тритона"

Покерист і благодійник здобув свій перший в кар’єрі титул в рамках серії Triton. На фінішній прямій американець продемонстрував, що короткий стек у покері – це не вирок.