Головна подія EPT Prague зібрала солідне поле із 1 285 входів, що дозволило переможцеві претендувати на 1 030 000 євро. Падрейгу О'Нілу ця сума здавалась непідйомною, принаймні на початку фінального дня баталій.

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Майбутній чемпіон сів за фіналку лише з 12 блайндами, замикаючи чип-каунт. Але з кожним виставленням ірландець "обростав м’язами" і суттєво перевершив власні очікування.

Я націлювався на четверте місце, а третє уже було поза моїми мріями. Чесно, не вірив, що це реально. Я навіть квитки на літак забронював на суботу – довелось повернути.



Розв’язка Main Event EPT Prague / Фото PokerNews

Відклавши повернення до Ірландії, Падрейг О'Ніл дістався хедз-апу, де довелось близько п’яти годин тягатись із Джоном Кайтом. Саме норвежець розпочинав заключний день на верхівці чип-каунту з гігантським стеком у 229 блайндів, але фінішував лише другим – 643 000 євро призових. Для чемпіона Падрейга О'Ніла виграш у 1 030 000 євро є рекордним у кар’єрі.

Не з порожніми руками турнір за 5 300 євро завершили п’ятеро українців:

69 – Андрій Держипільський (15 900 євро призових)

123 – Олексій Левченко (10 480)

162 – Ростислав Сабіщенко (9 100)

166 – Наум Баруля (9 100)

189 – Андрій Козленко (8 420)

Не залишились наші покеристи у Празі і без трофеїв. Олег Васильченко тріумфував в турнірі Mystery Bounty. Ще одна "піка" дісталась Артемові Тулюпі.