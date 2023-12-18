Главное событие EPT Prague собрало солидное поле с 1285 входов, что позволило победителю претендовать на 1 030 000 евро. Подрейгу О'Нилу эта сумма казалась неподъемной, по крайней мере, в начале финального дня баталий.

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Будущий чемпион сел за финалку только с 12 блайндами, замыкая чип-каунт. Но с каждым выставлением ирландец "обростал мышцами" и существенно превзошел собственные ожидания.

Я нацелился на четвертое место, а третье уже было за пределом мечтаний. Честно, не верил, что это реально. Я даже билеты на самолет забронировал на субботу – пришлось вернуть, - поделился Подрейг О'Нил.



Развязка Main Event EPT Prague / Фото PokerNews

Отложив возвращение в Ирландию, Падрейг О'Нил добрался до хедз-апа, где пришлось около пяти часов воевать с Джоном Кайтом. Именно норвежец начинал заключительный день на верхушке чип-каунта с гигантским стеком 229 блайндов, но финишировал лишь вторым – 643 000 евро призовых. Для чемпиона Падрейга О'Нила выигрыш 1 030 000 евро – рекордный в карьере.

Не с пустыми руками турнир за 5 300 евро завершили пять украинцев:

69 – Андрей Держипильский (15 900 евро призовых)

123 – Алексей Левченко (10 480)

162 – Ростислав Сабищенко (9 100)

166 – Наум Баруля (9 100)

189 – Андрей Козленко (8 420)

Не остались наши покеристы в Праге и без трофеев. Олег Васильченко торжествовал в турнире Mystery Bounty. Еще одна "пика" досталась Артему Тулюпе.