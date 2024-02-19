Схуд на 800 000 доларів: бізнесмен "відкупився" від покериста, визнавши свою поразку у парі

Власник 6 браслетів WSOP Шон Діб достроково виграв суперечку у бізнесмена і покериста Біла Перкінса. Обіцяний мільйон переможець не отримає, але й приводити себе до ладу не перестане.

Покерист Шон Діб отримає кругленьку суму від бізнесмена Біла Перкінса, адже останній визнав поразку у парі, яке американці уклали минулого року. Перкінс зобов’язався виплатити мільйон доларів Дібу, якщо тому вдасться зменшити до 17% вміст жиру в організмі до початку WSOP 2024 (кінець травня).

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Однак, зрозумівши, що поразки не уникнути, бізнесмен, зрештою, зумів 200 000 зекономити, відкупившись від покериста.

Минулої ночі, порадившись із дружиною, вирішили прийняти пропозицію Перкінса і погодились на відкуп у 800 000 доларів. Я дуже йому вдячний, адже це парі неймовірно мене мотивувало. Продовжу працювати, щоб добитись мети – досягти 17% вмісту жиру у моєму тілі. Це буде хорошим прикладом для моїх дітей, які у такий спосіб зрозуміють, що для людини немає нічого неможливого, – написав Шон Діб на своїй сторінці у соцмережі Х.



Трансформація Шона Діба / Фото PokerNews

Також покерист додав, що відкритий до пропозицій від інших покеристів, які готові побитись об заклад. А якщо комусь потрібні мотиваційні поради стосовно того, як змінити власне життя, з радістю допоможе.

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