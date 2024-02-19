Похудел на 800 000 долларов: бизнесмен "откупился" от покериста, признав свое поражение в пари

Владелец 6 браслетов WSOP Шон Диб досрочно выиграл спор у бизнесмена и покериста Билла Перкинса. Обещанный миллион победитель не получит, но и приводить себя в порядок не перестанет.

Покерист Шон Диб получит кругленькую сумму от бизнесмена Билла Перкинса, ведь последний признал поражение в пари, которое американцы заключили в прошлом году. Перкинс обязался выплатить миллион долларов Дибу, если тому удастся уменьшить до 17% содержание жира в организме до начала WSOP 2024 (конец мая).

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Однако, поняв, что поражения не избежать, бизнесмен, в конце концов, сумел 200 000 сэкономить, откупившись от покериста.

Прошлой ночью, посоветовавшись с женой, решили принять предложение Перкинса и согласились на откуп в 800 000 долларов. Я очень ему благодарен, ведь это пари невероятно меня мотивировало. Продолжу работать, чтобы добиться цели – достичь 17% содержания жира в моем теле. Это будет хорошим примером для моих детей, которые таким образом поймут, что для человека нет ничего невозможного, – написал Шон Диб на своей странице в соцсети Х.



Трансформация Шона Диба / Фото PokerNews

Также покерист добавил, что открыт к предложениям от других покеристов, которые готовы поспорить. А если кому-то нужны мотивационные советы относительно того, как изменить собственную жизнь, с радостью поможет.

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