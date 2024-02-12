Пол Шаффер із Канзас Сіті потрапив до когорти рекордсменів Книги Гіннеса, зібравши найбільшу колекцію різних покерних фішок. У власному музеї американець накопичив 2 250 дисків з різних покерних клубів та казино.

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Фундамент чималій колекції поклав диск, який, тоді ще підліток Пол Шаффер, отримав у подарунок від матері. Це був покерний аксесуар із закладу Silver Slipper, що працював у Лас-Вегасі з 1950 по 1988 роки.



Коли моя дружина вперше взяла мене до Вегаса на моє 30-річчя, я побачив усі ці круті фішки на столах. Замість того, щоб купувати якісь дрібнички, які я б викинув, я брав на згадку фішку з кожного казино, яке ми відвідували, – розповідає Пол Шаффер.



Колекція фішок Пола Шаффера / Фото guinnessworldrecords

Шаффер також зізнається, що поповнювати колекцію стає дедалі важче. Тому багато часу проводить за спілкуванням з персоналом казино, чи бува не залишилось у їх закладах фішок, які вже вивели з обігу. Також колекціонер постійно моніторить появу нових гральних залів. Після останнього такого туру Пол поповнив свою скарбничку кількома новенькими чипами номіналом один долар.