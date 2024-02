Чинний володар звання найкращого покериста світу за версією авторитетного порталу Global Poker Іndex Венг поповнив свою колекцію трофеїв перснем World Series of Poker Circuit. Черговий етап WSOPC відбувався у Флориді і складався з більш ніж десятка подій.

Так от переможцем однієї з них став Венг. Бін тріумфував у змаганнях з Безлімітного Холдему з бай-іном 400 доларів. У хедз-апі він здолав іншого американця Андерсона Премдеса і заробив 15 тисяч баксів.

Нагадаємо, неймовірно успішним для Венга став 2023 рік. Бін спочатку виграв 1 мільйон доларів у The Return at Borgata у січні, згодом тріумфував у EveryOne for One Drop (2,2 млн доларів призових), а також у турнірі хайролерів із внеском 25 тисяч на WPT World Championship у Лас-Вегасі.

І це лише невелика частина того, що Венг досяг у 2023-му. Загалом за рік він виграв 6,6 мільйона доларів та очікувано отримав титул найкращого гравця року GPI.

Секрети фінансового успіху у покері

Успішний покерист і тренер Бенджамін Ролле поділився цілим списком порад, що покликані допомогти добитися успіху в інтелектуальній грі.