Действующий обладатель звания лучшего покериста мира по версии авторитетного портала Global Poker Іпԁех Вэнг пополнил свою коллекцию трофеев перстнем World Series of Poker Circuit. Очередной этап WSOPC проходил во Флориде и состоял из более чем десятка событий.

К теме Покер и кулинарные шедевры: на ТВ стартует уникальное шоу

Так вот победителем одного из них стал Вэнг. Бин торжествовал в соревнованиях по Безлимитному Холдему с бай-ином 400 долларов. В хедз-апе он одолел другого американца Андерсона Премдеса и заработал 15 тысяч баксов.

Напомним, невероятно успешным для Вэнга стал 2023 год. Бин сначала выиграл 1 миллион долларов в The Return at Borgata в январе, затем торжествовал в EveryOne for One Drop (2,2 млн долларов призовых), а также в турнире хайроллеров с взносом 25 тысяч на WPT World Championship в Лас-Вегасе.

И это лишь небольшая часть того, что Вэнг достиг в 2023-м. Всего за год он выиграл 6,6 миллиона долларов и ожидаемо получил титул лучшего игрока года GPI.

Секреты финансового успеха в покере

Успешный покерист и тренер Бенджамин Ролле поделился целым списком советов, призванных помочь добиться успеха в интеллектуальной игре.