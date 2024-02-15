Популярний кабельний канал Food Network анонсував новий проєкт Wildcard Kitchen, участь в якому візьмуть зіркові американські шеф-кухарі. Втім, змагатимуться вони не лише у вмінні готувати, але й у покері. Ведучим буде відомий кухар Ерік Аджепон.

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У кожному з восьми епізодів шоу він запрошуватиме своїх колег, що повинні будуть викласти по 5 тисяч доларів на покерний стіл та розігруватимуть їх у форматі кеш-гри. Крім того, залежно від отриманих на руки карт, гравцям ще й доведеться готувати певні страви. Їх згодом оцінюватиме спеціальне журі.

Wildcard Kitchen дозволить глядачам відчути себе за кулісами ексклюзивної покерної гри між їхніми улюбленими шеф-кухарями. Змагальний дух, трохи здорового підколювання один одного, гумор роблять атмосферу цього шоу дійсно унікальною,

– кажуть представники телеканалу.

До слова, канал Food Network входить до мережі Warner Bros. Discovery, з глядацькою аудиторією у майже 90 мільйонів абонентів. Wildcard Kitchen стартує в ефірі вже у березні.

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