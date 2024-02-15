На цьому тижні стартував етап Європейського покерного туру у Парижі, де вболіватимемо і за українських гравців. А поки наші спортсмени вправляються в живій грі, співвітчизники можуть похизуватись хорошими результатами за віртуальними столами.

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Український покерист із ніком "masimoto" феєрично виступив в турнірі Wednesday Wonderbox HR (Mystery Bounty) з бай-іном 1 050 доларів. Майбутній чемпіон здолав поле із 189 учасників і отримав головний приз – 65 802 доларів (з них 46 150 за вибивання суперників). Також "masimoto" оформив шосте місце в івенті Wednesday Wonderbox (Mystery Bounty) з бай-іном 150 доларів і був винагороджений 6 627 доларами призових (баунті – 1 350 доларів).

Також варто відзначити українського покериста "A Huxley". У цьому ж турнірі за 150 доларів він фінішував третім і заробив 24 451 доларів призових (нагороди за вибивання – 11 936). Ще одну бронзу "A Huxley" оформив в турнірі за 525 доларів Bounty Hunters HR – 14 271 доларів призових (баунті – 4 843).