На этой неделе стартовал этап Европейского покерного тура в Париже, где будем болеть и за украинских игроков. А пока наши спортсмены упражняются в живой игре, соотечественники могут похвастаться хорошими результатами за виртуальными столами.

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Украинский покерист с ником "masimoto" феерично выступил в турнире Wednesday Wonderbox HR (Mystery Bounty) с бай-ином 1 050 долларов. Будущий чемпион одолел поле из 189 участников и получил главный приз – 65 802 долларов (из них 46 150 за выбивание соперников). Также "masimoto" оформил шестое место в ивенте Wednesday Wonderbox (Mystery Bounty) с бай-ином 150 долларов и был вознагражден 6 627 долларами призовых (баунти – 1 350 долларов).

Также стоит отметить украинского покериста "A Huxley". В этом же турнире за 150 долларов он финишировал третьим и заработал 24 451 долларов призовых (награды за выбивание – 11 936). Еще одну бронзу "A Huxley" оформил в турнире за 525 долларов Bounty Hunters HR – 14 271 долларов призовых (баунти – 4 843).