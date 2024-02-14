Украинец, выступающий под ником drew.derzh попал в финалку одного из самых дорогих турниров сети – Titans Event с бай-ином аж 5 200 долларов.

Зацепиться за высшую ступеньку на этот раз не удалось, но и пятое место принесло солидное пополнение банкролла – 33 242 доллара. В хедз-апе же Димитар Данчев и Дамиан Салас поделили между собой призовые, получив по 82 000 "зеленых".

К теме Выбросил тузов – занес турнир: рекордсмен мира оформил шестизначные призовые

Есть чем похвастаться представителям Украины и в одном из самых популярных онлайн-турниров Sunday Million PKO. Соревнования с входным билетом стоимостью 109 долларов собрали более 10 тысяч игроков.

Финишировать шестым в этом гигантском поле удалось нашему земляку с ником mozok911. За это он получил более 17 тысяч долларов призовых. Победителем стал бразилец Энрике Занетти, который заработал 91 тысячу баксов.

Добавим, что уже вскоре украинцы смогут проявить себя и в живой игре. С 14 по 25 февраля в Париже пройдет этап Европейского покерного тура, участие в котором примут и немало наших игроков.

Бейонсе порадовала фанатов покера

Звездная певица Бейонсе выпустила новый трек посвященный покеру. Песня называется Texas Hold 'Em, а ее презентация проходила в перерыве недавнего Супербоула.